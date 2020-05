Avete mai visto la figlia di Natasha Stefanenko? Bellezza mozzafiato [FOTO]

View this post on Instagram

. Ecco la nostra Cheesecake con le fragole🍓 Ingredienti: . – 200 g biscotti secchi – 80 g burro – 100 g ricotta – 250 g mascarpone – zucchero a velo a vostra discrezione – 1 cofanetto di fragole Sbriciolate i biscotti e mescolateli con il burro fuso. Posate la miscela in uno strato sottile in uno stampo per dolci. Conservate in frigorifero per 15-20 minuti. Mescolate la ricotta e il mascarpone con lo zucchero a velo. Versate la massa sopra lo strato di biscotti e mettete il tutto in frigorifero per 8-10 ore (io di solito lo lascio tutta la notte). Il giorno dopo guarnite la vostra cheesecake con le fragole come abbiamo fatto noi o con altra frutta e godetevi il vostro delizioso dessert.😋😋😋 . . Наш чизкейк с клубникой🍓 . Ингредиенты: . – 200 г. сухого печенья – 80 г. сливочного масла – 100 г. рикотты или сметаны – 250 г. маскарпоне – 1 столовая ложка сахарной пудры -200/300 г. клубники Раскрошите печенье и смешайте его с растопленным маслом. Выложите тонким слоем получившуюся смесь в форму для торта. Поставьте форму в холодильник на 15-20 минут. Смешайте маскарпоне c рикоттой и добавьте сахарную пудру. Выложите творожную массу поверх слоя печенья в форму и хорошенько утрамбуйте. Поставьте будущий торт в холодильник часов на 8-10 (желательно на ночь). Утром украсьте ваш чизкейк клубникой, как это сделали мы, или другими любимыми фруктами и наслаждайтесь вкусным десертом, который так просто приготовить с детьми😋😋😋