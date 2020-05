La salsa di pomodoro è magica: problemi all’intestino risolti

Una ricerca condotta dall’Universitat Politècnica de València e pubblicata sul Journal of Functional Foods ha valutato il contributo di alcuni antiossidanti nei pomodori, composti da fenolici e licopene, sulla vitalità del probiotico L. reuteri, e viceversa, durante l’intero processo digestivo. Gli esperti hanno notato che la presenza di composti antiossidanti riesce a proteggere il ceppo probiotico dalla perdita di vitalità che solitamente avviene proprio durante la digestione, migliorandone quindi sia la salute che la funzionalità. Il modo più efficace per approfittare di questi benefici è cuocere la salsa di pomodoro visto che, come spiegato dagli stessi ricercatori, il processo di cottura è capace di conservare la sua importante sostanza nutritiva, che è anche quella che conferisce ai pomodori il loro caratteristico colore rosso.

Ecco perché, quindi, la salsa di pomodoro cotta si rivela più efficace dei pomodori crudi. Il team spagnolo è molto fiero della ricerca in quanto con ogni probabilità aprirà la strada a nuovi lavori focalizzati sulla prevenzione del tumore allo stomaco e sull’utilità della dieta mediterranea nel supportare i tradizionali trattamenti anti-cancro. Non a caso altre ricerche già rese pubbliche sono pronte a giurare che gli estratti di pomodoro riescono ad influenzare e a contrastare la capacità delle cellule tumorali di diffondersi e di svilupparsi: una medicina naturale e gustosa, da assumere certamente come alleata nella lotta contro le più terribili patologie.