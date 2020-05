Era la sorella di Pieraccioni: oggi ha 59 anni, la riconoscete? [FOTO]

Ma è proprio grazie al suo ruolo ne “Il Ciclone” che ‘Selvaggia’ ha vinto il Premio David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Un’esperienza felice e fortunata, dunque, che anni dopo Barbara Enrichi ha ricordato in un’intervista per InToscana.it:

“Pieraccioni mi scelse per il film ‘I Laureati’, per fare la fidanzata di Ceccherini. Poi con Giovanni Veronesi scrissero il personaggio di Selvaggia proprio su di me, o almeno questo è quello che mi hanno sempre detto. Buffa, simpatica, atipica, fa parte di una famiglia contadina, è innamorata della farmacista, ma poi con l’arrivo delle ballerine spagnole la sua vita si sconvolge perché cambia il suo modo di vedere la coppia”.

Barbara Enrichi dopo Il Ciclone: com’è diventata oggi a 59 anni? [FOTO]

A distanza di oltre vent’anni Barbara Enrichi sembra la stessa di una volta. I capelli più lunghi ma lo stesso brio di un tempo, 59 anni ma il viso di una giovane ragazza, sempre naturale e spontanea, fanno pensare che il tempo non sia passato per lei. Nel frattempo Barbara è diventata docente di Direzione attori nella sede lombarda del Centro Sperimentale di Cinematografia, ha iniziato una carriera parallela da regista e continua a lavorare con lo stesso entusiasmo che ce l’ha fatta amare al tempo del suo esordio.

