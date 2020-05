Avvistato uno squalo grosso vicino alla riva: terrore in Sardegna [VIDEO]

Un grosso squalo è stato avvistato vicinissimo alla costa. Per qualche minuto il grosso animale marino si è avvicinato al litorale, terrorizzando la Sardegna. Il predatore è arrivato fino in provincia di Olbia nel mare di Cala Finanza tra Porto San Paolo e l’isola di Tavolara. Scorto da un peschereccio a pochi metri dalla riva ha generato panico tra i pescatori e gli abitanti del posto.

Quella in cui si trovava lo squalo è infatti un’area frequentata molto spesso dai bagnanti in villeggiatura, ma anche dai pescherecci; come quello che ha avvistato il grosso esemplare.

Il grosso squalo tra Olbia e Soverato?

Terrore in Sardegna per il grosso squalo bianco che nuotava indisturbato tra le acque del mare in provincia di Olbia. Il predatore marino è stato notato a pochissima distanza dalla costa da una barca di pescatori della zona che lo ha seguito e realizzato alcune immagini, nella quali si vede l’animale nuotare a pelo d’acqua e lasciare emergere la pinna in bella vista. Gli abitanti del posto, presi dalla paura, hanno dichiarato che si tratta di una delle zone di mare in genere più affollate della Sardegna. Per fortuna, a causa del lockdown per il coronavirus, in quelle ore nessuno si trovava in mare a fare il bagno. Pare infatti che l’animale sia arrivato fino alla riva proprio per l’assenza di imbarcazioni e abbia nuotato per lo stesso motivo a pochi metri dalla costa. Tuttavia lo stato di allerta resta alto, anche dopo la notizia delle ultime ore, che afferma che un esemplare simile (probabilmente non lo stesso) si aggirava a Soverato presso la baia dell’Ippocampo. In questo secondo caso, il filmato mostra l’animale toccare praticamente la riva e poi tornare indietro. Immagini cariche di inquietudine, ma inevitabilmente di fascino.





