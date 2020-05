Coronavirus, gli animali nei nostri paesi: un orso in balcone [VIDEO]

La chiusura delle nostre città e dei nostri paesi a causa dell’emergenza coronavirus ha provocato, come è noto, una sorta di “apparizioni” di animali, prima mai visti, sulle strade e sui marciapiedi. Si moltiplicano in Rete, da settimane, gruppi social di chi posta foto e video sorprendenti. Come il gruppo su Facebook “La natura al tempo del coronavirus”, ma non solo.

Adesso sono anche alcuni politici che postano immagini e filmati di una natura bellissima e al tempo stesso – in alcuni casi – potenzialmente pericolosa. Nel video che vi mostriamo, girato a Calliano, in Trentino, la notte fra il 5 e il 6 maggio, e postato sul profilo Facebook di Mara Dalzocchio, capogruppo in Consiglio provinciale della Lega Salvini Trentino – si vede un orso stupendo, un animale di rara bellezza, che tenta di salire al primo piano di un condominio. Su un balcone. Forse cerca cibo, com’è normale che sia. Le persone si affacciano a vedere e filmare l’orso, parlano a voce alta, spaventate. L’orso fa retromarcia, scende dal balcone e viene messo in fuga, anch’esso spaventato.