Adriano Celentano, a 76 anni sua moglie Claudia Mori è diventata così [FOTO]

Insieme da una vita, Adriano Celentano e Claudia Mori hanno scelto il loro nido d’amore: si tratta di una clamorosa villa a Campesone di Galbiate, nella Brianza. Una residenza meravigliosa, quasi faraonica. È qui che vive il Molleggiato con la sua compagna di vita. Come nel migliore dei castelli, per accedere alla villa si percorre un lunghissimo viale alberato, fino ad arrivare su di una collina con tanto di vista mozzafiato. Dove affaccia? Proprio sul lago Lario.

Insomma, niente può scalfire la serenità quotidianità di Adriano Celentano e la sua Claudia Mori. Il cantante, proprio recentemente, ha ribadito a Maria De Filippi la sua gratitudine e tutto l’amore che prova per la donna della sua vita: “Lei a volte ha delle ‘alzate’ improvvise. Però c’è un pregio. Finita quell’alzata che non dura tanto, dura poco, dopo è come se non fosse successo niente. Ride, scherza. Cosa faccio quando alza la voce? L’ascolto e la guardo perché è bella anche quando alza la voce”.