Harry e Meghan al verde? Kate Middleton e William costretti a mantenerli

Kate Middleton e William si sentono feriti dal comportamento di Harry e Meghan Markle, ma sembra che al danno si aggiunga la beffa! Secondo le voci indiscrete, infatti, sembra i Cambridge dovranno pagare uno “stipendio” ai Sussex. Ecco i dettagli dei rumors che stanno facendo il giro del mondo.

Harry e Meghan Markle rimasti al verde?

Sembra che dopo aver rinunciato alla Famiglia Reale e aver promesso di restituire i soldi pubblici utilizzati per restaurare il Frogmore Cottage, Harry e Meghan Markle non siano ricchi come un tempo.