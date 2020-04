Pupo sbotta furioso: “È una grandissima ca***ta tutto questo…”

Conclusa l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ , Pupo è tornato nella propria casa toscana per trascorrere il resto della quarantena insieme alla famiglia. Ma una volta a settimana, il cantante cerca di non trascurare la sua compagna Patricia, la quale si trova a Calenzano. È certo che, l’isolamento di Pupo sia al quanto impegnativo, ma nonostante tutto, il cantante inizia ad accusare profondamente la clausura.

Come ha spiegato in una recente intervista ad un noto settimanale, il volto dello spettacolo si trova in netta difficoltà nel gestire la quarantena; imposta dal Governo per abbassare l’indice di contagio da Coronavirus. Ancor più aberrante secondo il cantante è il buonismo che circola sul web. Così come Luca Ward che recentemente si è scagliato contro lo slogan “andrà tutto bene”, anche Pupo crede che l’umanità ne uscirà più arrabbiata.

“Tutto questo buonismo, questo “ne usciremo migliori”, è una grandissima ca***ta . L’umanità ne uscirà a pezzi. La maggioranza delle persone ne uscirà più inca**ata e fragili di prima.”

La cruda riflessione di Pupo è esplosa tuonando su tutto il web. Un incipit che ha dato sfogo al suo attuale stato d’animo proseguendo con altre infuocate dichiarazioni. Sembrerebbe infatti, che Pupo non abbia tutta questa intenzione di rimanere a lungo in isolamento. E se vorrà farsi due passi nel bosco…

“Se faccio due passi nel bosco non contagio e non vengo contagiato. Se mi fermano e mi denunciano, li porto in tribunale.”

Diviso tra moglie e compagna

Il cantante ha dunque spiegato di non aver nessuna intenzione di restare per troppo tempo chiuso in casa. Anzi! Con tutti i permessi per i suoi spostamenti, Pupo cerca di dedicare tutta la sua attenzione alla famiglia. Si reca una volta a settimana dalla compagna Patricia, rimasta nella casa di Calenzano e trascorre il resto della settimana in Toscana con la moglie Anna, la figlia Clara e la madre Irene.

“Riesco a fare tappa da lei, a portarle la spesa e le medicine di cui ha bisogno . […] Ho tutti i permessi in regola, ma so bene che c’è il rischio di incappare in qualcuno che si sente investito del ruolo di censore.”

