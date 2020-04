E’ l’uomo più desiderato del mondo, eppure una volta conosciuto questo dettaglio scioccante sulla sua vita in molte lo abbandonerebbero. Questa star di Hollywood ha veramente un brutto rapporto con la doccia e infatti non si lava quasi mai. Di chi staremo mai parlando? Già si è sentito tanto parlare di attori famosissimi che non praticano per bene le pratiche igieniche più consone, ma in questo caso le cose sono ancora più gravi… Infatti la star in questione non butterebbe neanche la spazzatura.

La star che puzza: ecco chi è

Stiamo parlando di Leonardo Di Caprio, uno dei sex symbol di Hollywood e grandissimo talento. L’uomo probabilmente è uno dei più desiderati del pianeta: riesce a conquistare tutti con il suo sguardo sensuale e il capello biondo… Avvicinandosi troppo tuttavia si potrebbe sentire qualche odorino non proprio accattivante? Probabilmente sì, poiché alcuni rumors hanno dichiarato che Di Caprio non ama farsi la doccia. Sia chiaro, lui non la fa per risparmiare l’acqua…. In ogni caso si sa anche che molto spesso l’attore non si ricordi neanche di buttare l’immondizia: giusto per far puzzare anche la moquette.

Anche tantissime altre star hanno rivelato di aver iniziato a lavarsi poco per aiutare l’ambiente e quindi risparmiare acqua. Un esempio? Julia Roberts. L’attrice ha anche rivelato di usare oli naturali al posto del sapone e di non comprare il deodorante.