C’è una regione in Italia che può vantare oggi un record positivo rispetto al coronavirus. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, è in Basilicata che non si registrano più nuovi contagi.

Gli ultimi 214 tamponi eseguiti nella regione hanno dati tutti esito negativo. In totale, in Basilicata vi sono oggi 265 contagiati da Covid-19. Ma nessun nuovo malato. Sono 19 i morti e 35 i guariti.

I medici hanno fatto sino a oggi 4.759 tamponi, 4.438 dei quali hanno dato esito negativo. Nei due ospedali di Potenza e Matera sono ricoverarti 74 malati. Al San Carlo di Potenza 20 persone sono nel reparto di malattie infettive, sette in terapia intensiva e sette in pneumologia. Al Madonna delle Grazie di Matera 30 pazienti sono nel reparto di malattie infettive e cinque in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 191 persone.