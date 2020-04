Paola Barale asfalta Gianni Sperti: “Di lui nessun buon ricordo”

Paola Barale senza freni. La showgirl di Fossano ha deciso di sfogarsi ancora una volta su quelle che sono state le sue relazioni più famose al mondo del gossip, quella con Gianni Sperti e quella con Raz Degan. I suoi ex storici, che però – in un modo o nell’altro – l’hanno entrambi ferita e costretta a decidere di chiudere la relazione. La donna ha rivangato il passato e lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata al settimanale F negli ultimi giorni. Una confessione a ruota libera, in cui la Barale ha parlato senza alcun pelo sulla lingua.

Paola Barale e le sue storie d’amore

La prima storia d’amore di cui Paola Barale ha parlato è stata quella con Gianni Sperti. I due si sono conosciuti nel 1995, quando la donna conduceva La sai l’ultima? assieme a Gerry Scotti. Subito scattò la passione: si innamorarono e, dopo un lungo periodo di frequentazione, decisero di convolare a nozze. Il 20 giugno 1998 si celebrò il matrimonio, durato fino al 2002, quando la showgirl conobbe Raz Degan, modello israeliano di cui si invaghì e con cui – tra alti e bassi – portò avanti una relazione fino al 2015.