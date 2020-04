Renzo Arbore ha paura: “Ora sono guarito, ma sono stato…”

Questo periodo è davvero molto difficile per tutti. Basta accendere il telegiornale per venire a conoscenza di dati sempre più spaventosi e che forse per molti ancora inaspettati. Anche i vip e le personalità note del mondo della musica e dello spettacolo stanno cercando di dire la loro e stanno provando a dare il buon esempio. In una recente intervista per RaiRadio1 Un Giorno da Pecora Renzo Arbore ha voluto parlare delle sue paure e di un’esperienza molto brutta che gli è accaduta negli ultimi mesi. Vediamo insieme cosa ha dichiarato il cantautore e conduttore radiofonico.

La paura è grande: “A letto per 40 giorni”

Renzo Arbore, uno dei volti più noti della nostra Italia. ha confidato durante questa intervista di essere stato molto male poco tempo fa. Ecco le parole esatte pronunciate dall’artista: