La figlia di Madonna è più trasgressiva della madre: “quello che fa è…”

Madonna, nel corso degli anni, ha saputo aggiudicarsi il titolo di regina del pop, ma non solo. E’ spregiudicata, ha sempre trovato il mondo di incuriosire e sconvolgere i propri fan attraverso make up, look e atteggiamenti eccessivi. Il suo è un vero e proprio marchio di fabbrica. Sembra, però, sia arrivato qualcuno pronta a spodestarla e parliamo proprio di sua figlia, Lourdes.

Come mamma, ma un po’ di più

Lourdes somiglia a mamma Madonna; stesso sguardo, stesse labbra. Tanti punti in comune anche sotto l’aspetto caratteriale: le due donne sono forti, indipendenti e trasgressive. Lourdes ha dimostrato di saper tenere il palco, esattamente come la madre, in occasione di uno show targato Desigual. Sul palco la giovane donna ha dovuto eseguire una scena molto particolare, molto sensuale. Ha dovuto baciare altre donne e lo ha fatto con un certo stile, quello di mammà!