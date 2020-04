Vescovo Beschi annuncia il miracolo della fioritura della corona di Cristo: Non accadeva dal 1932

Spuntano dei germogli sul frammento della corona del Cristo a San Giovanni Bianco a Bergamo e anche ad Andria in Puglia. “Il segno si è manifestato”. Queste sono le parole del Monsignor Beschi che ne da l’annuncio. Non succedeva dal 1932.

L’evento

La reliquia della Sacra Spina è divisa in due: una si trova nella basilica di San Giovanni Bianco a Bergamo, mentre l’altra nella basilica di San Nicola di Bari ad Andria, in Puglia. Giorno 28 marzo, il vescovo di Bergamo, Monsignor Beschi ne annuncia il miracolo: la sua fioritura. Questa si verificherebbe in occasione del giorno 25 marzo ma solo quando l’Annunciazione dell’angelo a Maria, quindi il momento della nascita, coincide con la celebrazione del Venerdì Santo, momento della morte. Questa coincidenza si era verificata già nel 2005 ma non vi era stata nessuna germogliazione. Pare che sulla spina siano comparse due gemme di colore diverso dal legno. Si tratta di un evento più unico che raro anche perché non si verificava dal 1932 e prima ancora dal 1598.