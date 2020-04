Il Principe William vuole rimettersi alla guida dell’elisoccorso per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ha espresso questa sua volontà durante una visita al call center del NHS a Croydon. Per lui non sarebbe la prima esperienza.

La diffusione del Covid-19, che ha colpito ormai tutto il mondo, ha messo e sta mettendo in ginocchio ogni paese. Ognuno di noi, nel nostro piccolo, sta cercando di fare il suo e pare che il Duca di Cambridge stia cercando di fare lo stesso. Infatti, durante una visita al call center del NHS a Craydon, ha espresso la volontà di voler ritornare a guidare l’elisoccorso per fronteggiare tale pandemia.

Per il Principe, però, questa non sarebbe la prima esperienza. Infatti lo stesso, fino al 2017, è stato uno dei membri dell’elisoccorso. Poi, per dedicarsi agli impegni che il suo ruolo e la Famiglia Reale richiedono, aveva deciso di abbandonare.

Le parole della fonte

Una fonte vicina alla Famiglia Reale si è espressa sul volere del Principe:“William ha preso seriamente in considerazione l’idea di tornare a lavorare come pilota per dare una mano durante questa pandemia. Sa che l’intero paese sta facendo la sua parte, vuole essere utile anche lui. Quel ruolo è ancora più importante ora che Charles è stato male, Harry si è allontanato con Meghan e Andrew è stato effettivamente escluso dalla vita pubblica. Ma William è molto desideroso di fare tutto il possibile per aiutare.”

Un aiuto in più è sempre utile ed è quello che vuole fare il Principe, preoccupato per l’andamento del contagio. Infatti la decisione pare che sia stata proprio presa dopo gli ultimi dati del Regno Unito che registrano un incremento della mortalità con attualmente 1789 morti e oltre 25 mila contagiati.