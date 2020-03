Sarah Jessica Parker è un’attrice degli Stati Uniti che ha avuto il successo grazie alla serie tv “Sex and the City“. Il suo volto è noto in tutto il mondo ma nel tempo ha subito qualche cambiamento. Ecco la sua trasformazione.

Il cambiamento dell’attrice

Sarah Jessica Parker mostra la sua bellezza a tutto il pubblico che ormai la ama sin dalla sua prima apparizione. La sua bravura da attrice l’ha sempre contraddistinta nei vari film in cui ha partecipato garantendosi sempre un posto tra le più amate dal pubblico. La sua bellezza la rende unica nel suo genere anche se nel corso del tempo è cambiata un po’.

Con qualche hanno in meno, si possono notare delle piccole differenze che sono emerse nel corso del tempo. Nonostante i “ritocchini” la star rimane sempre in perfetta forma e il suo talento è unico nel suo genere. L’obiettivo dell’attrice è quello di continuare a sfornare capolavori cinematografici che potrebbero addirittura garantirle un Oscar. Adesso sono soltanto ipotesi ma i fan sognano in grande. Dal suo successo nella serie tv “Sex and the City” l’attrice è cambiata tantissimo ed è maturata molto. La sua carriera è in continua ascesa e il suo successo non accenna a fermarsi. Rispetto a quando recitava nella serie tv la donna mostra ora molta più sicurezza nelle varie scene e nei vari personaggi che interpreta. Il suo carisma l’ha contraddistingue rendendo ogni ruolo a cui prende parte indimenticabile. I fan non vedono l’ora di rivederla in un nuovo film o in una nuova serie tv dove magari sarà la protagonista principale.