Paralizzati solo di notte, la misteriosa malattia di due fratelli pakistani

Questi due fratelli pakistani ormai sono conosciuti un po’ in tutto il mondo. Infatti la loro storia è davvero molto particolare e anche misteriosa. Shoaib Ahmed e Abdul Rasheed hanno rispettivamente tredici e nove anni e nella loro città si sono guadagnati il soprannome di “bambini solari“. I due infatti soffrono di una grave malattia rarissima e poco studiata che li rende inclini a vivere solo di giorno.

La malattia misteriosa: dall’alba al tramonto

Guardando i due bambini durante il giorno entrambi potrebbero risultare dei normalissimi giovai pakistani. Infatti quando il sole è alto in cielo i due sono in grado di svolgere normalmente tutte le attività della quotidianità. Il problema arriva nel momento in cui il sole tramonta: infatti senza la luce solare Shoaib Ahmed e Abdul Rasheed restano completamente paralizzati.