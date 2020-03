Inquietante profezia sulla Regina Elisabetta: “Presto morirà e Carlo non potrà…”

Il 2020 si è presentato al mondo come l’anno in cui sarebbe cambiato tutto e, in effetti, siamo di fronte a una cambiamento epocale, le nostre vite non sono più le stesse. Nostradamus, tra le altre cose, aveva previsto anche che proprio durante quest’anno avrebbe detto addio al mondo anche la Regina Elisabetta: avrà ragione? Ecco cosa sappiamo.

La profezia di Nostradamus sulla Regina Elisabetta

Si tratta di un periodo molto difficile per la regina Elisabetta, che ha iniziato davvero male il suo 2020 tra lo scandalo Epstein in cui è coinvolto il figlio Andrea e la questione legata ad Harry e Meghan. In queste settimane, infatti, la Sovrana è alle prese con la delicata questione dell’immagine della Famiglia Reale, minata da tutte le parti da più scandali.