La preoccupazione per l’emergenza Coronavirus, che ha coinvolto tutta l’Italia ed il mondo intero, è giunta ormai da diversi giorni anche all’interno della casa del Gf Vip. I concorrenti del reality continuano a pensare ai loro familiari e Patrick in lacrime pensa al figlio Leone confessando di volerlo vedere. Il concorrente, reduce da ben due passate edizioni del Grande Fratello, riflette su come poter raggiungere il suo bambino ed assicurarsi che stia bene.

Patrick Ray Pugliese e gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020, sono stati informati dalla produzione che il reality subirà una chiusura anticipata. E questo li ha condotti ancora di più al pensiero verso i lori cari.

Lo sfogo i Patrick

La produzione del Grande Fratello Vip, proprio in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, ha deciso di porre la finale del Gf Vip ad inizio aprile e non alla fine come previsto. Questa importante decisione dipende dalle scelte dei vertici e dall’intenzione di poter dare a tutti la possibilità di poter raggiungere le proprie famiglie. Il comunicato ai concorrenti ha scosso tutti; e tra i gli inquilini in lacrime anche Patrick Ray Pugliese che ha rivolto il suo primo pensiero al figlio Leone. Inconsapevole dei blocchi imposti ai mezzi di trasporto in questo momento, il gieffino ha iniziato a calcolare il percorso da fare per poter raggiungere il bambino. Dopo il piccolino, il pensiero di Patrick è andato alla sua fidanzata Sara. L’uomo ha infatti confessato di sentire un forte desiderio di volerla riabbracciare. Dalla sua nuova compagna, Ray Pugliese ha pure rivelato di volere un altro bambino; ammettendo di non voler aspettare troppo tempo per diventare ancora papà. A questo punto si pensa che, con molta probabilità, quando questa situazione drammatica giungerà al termine, Leone potrà avere un fratellino. Una sorellina o un fratellino solo da parte di padre, ricordiamo infatti che la mamma di Leone è l’ex gieffina Martina Pasciutti (ndr.).

