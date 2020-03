Coronavirus, supplica della Madonna del Divino Amore

La risposta del Papa e dei fedeli cristiani al Coronoavirus passa per la preghiera. Oggi 11 marzo è stata istituita una giornata di digiuno e preghiera alla Madonna del Divino Amore.

Il Coronavirus ha generato una situazione di emergenza. I fedeli cristiani di tutto il mondo sono chiamati alla preghiera, ed oggi 11 marzo in modo particolare la Chiesa chiama tutti al digiuno e alla preghiera.

Si terrà alle ore 19 la Messa al Santuario della Madonna del Divino Amore, senza fedeli, ma trasmessa in diretta su Tv2000 e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. Il cardinale Angelo De Donatis ha dichiarato:

Il Centro per la Pastorale sanitaria, dall’inizio dell’anno invita a celebrare ogni mese, il giorno 11, la giornata mensile del malato. Vista la necessità del momento, in comunione con il Consiglio episcopale, chiedo a tutti i cristiani di Roma di offrire una giornata di preghiera e di digiuno, mercoledì 11 marzo 2020, per invocare da Dio aiuto per la nostra città, per l’Italia e per il Mondo.

La preghiera del Papa e il miracolo del 1944

Sarà Papa Francesco ad aprire a distanza, con un video, la Messa della ore 19 al Santuario della Madonna del Divino Amore. Il Pontefice, infatti, ha deciso di affidare la situazione del Coronavirus alla Madonna, invocando l’aiuto con una giornata mondiale di digiuno e preghiera.

Per i romani, e per i cristiani in generale, la Vergine è legata già ad un importante miracolo che si è verificato nel 1944. Ai tempi fu papa Pio XII a implorare la salvezza di Roma durante la ritirata delle truppe naziste. Anche oggi, come allora “Sarà un momento di grazia, in cui uniti – scrive il cardinale De Donatis – saremo in comunione spirituale, ci sentiremo fratelli e sorelle nella fede, solidali e non diffidenti gli uni verso gli altri”.

