Coronavirus, mistero Papa Francesco: è in quarantena? I fedeli sospettano…

La scorsa domenica, in via del tutto precauzionale, il consueto Angelus del Papa è andato sui maxi-schermo e in streaming. Per evitare che la folla si accalcasse sotto la finestra più famosa al mondo, anche la chiesa ha dovuto prendere delle decisioni drastiche. Da quel momento, però, alcuni fedeli hanno iniziato a sospettare che lo stesso Papa Francesco non godesse di ottima salute; ma perché?

Il Papa in quarantena?

La scorsa settimana, Francesco aveva annunciato di essersi sottoposto al tampone e di essere risultato negativo al covid-19. Tuttavia, è stata portata all’attenzione dei cittadini un’altra notizia: anche in Vaticano si era verificato un caso di coronavirus. In più sono state mostrate delle in cui il Papa era sempre raffreddato o in cui facesse dei colpi di tosse. Tolto il sospetto degli scettici, è chiaro che Francesco abbia deciso di vivere, almeno per il momento, una vita più riservata, evitando uscite e cercando di preservare il più possibile i fedeli.

