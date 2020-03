Ornella Vanoni a 85 anni vive qui: trattenete le lacrime [FOTO]

Nata il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni è una delle voci che hanno segnato la storia della musica italiana. Il suo esordio discografico risale al 1957, appena 23enne. Nata a Milano, la cantante ama moltissimo la città di Venezia e per questo motivo ha deciso di vivere nel capoluogo veneto.

Ecco dove vive Ornella Vanoni [FOTO]

Nata a Milano nel 1934, Ornella Vanoni è figlia d’un industriale farmaceutico. Dopo gli studi in Svizzera si avvicina al mondo dello spettacolo. I suoi esordi risalgono agli anni ’50 e da li in poi la sua sarà una carriera costellata da enormi successi. La Vanoni, inoltre, farà parlare di sé non solo per la musica, ma anche le sue relazioni: agli inizi degli anni ’60 conosce Gino Paoli con la quale avrà una breve storia d’amore e nel 1960 sposa l’impresario Lucio Ardenzi dalla quale ha avuto un figlio, Cristiano ma, a distanza di anni, ha rivelato:

“Quel matrimonio fu un errore. Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine. Il matrimonio non sta in piedi e quando nel 1962 nasce Cristiano, io e Ardenzi siamo già separati, ero ancora innamorata di Paoli. Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità, sarebbe stato più leale.” In più occasioni Ornella ha dichiarato di amare moltissimo Venezia, che ha definito ‘magica’ e diventata per questo motivo la sua seconda casa: “Venezia è una città magica, meravigliosa – ripete spesso – L’ho amata anche grazie a Hugo Pratt, ti sedevi di fronte a lui e vedevi un mondo passarti davanti“. La cantante infatti vive alle Zattere, in Fondamenta degli Incurabili, in un bellissimo appartamento. Da alcuni scatti riusciamo ad intravedere la zona giorno: pareti chiare, parquet, due enormi lampadari e una poltrona rossa posizionata davanti il caminetto.