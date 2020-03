Jennifer Lopez è una furia: disperata per il tradimento

Jennifer Lopez, cantante e attrice acclamata, a distanza di un mese dalla consegna degli Oscar, si sente tradita ed esprime la sua tristezza per la mancata nomination nel film “Le ragazze di Wall Street – Business to Business” che l’ha vista protagonista al cinema dallo scorso 7 novembre in tutto il mondo.

La delusione

La Pop star latina sembra essere rimasta molto delusa per non aver ricevuto la nomina come “Miglior attrice non protagonista”. Il film, ispirato ad una storia vera, narra le vicende di quattro spogliarelliste che per condurre una vita più agiata e lontana dalla povertà, elaborano un piano per truffare i loro clienti, pezzi grossi di Wall Street. Jennifer interpreta Ramona, ideatrice del piano accanto a volti quali: Lili Reinhart, Cardi B, Constance Wu. Alla fine il premio è stato consegnato a Laura Dern attrice in “Storia di un matrimonio”.

La sua delusione deriva soprattutto per non aver soddisfatto il suo staff che è al suo fianco da 25 anni. Infatti dichiara: «Sono amareggiata anche per loro, lo meritavano più di me». Nonostante ciò, i riscontri del film sono stati più che positivi, ottenendo buoni risultati fin dai primi giorni dell’uscita dei film nei cinema italiani e americani. Anche Ben Affleck, ex della Lopez, esprime la sua vicinanza, dichiarando ad un’intervista del New York Times che Jennifer meritava il premio più di chiunque altro. A far capire quanto le aspettative fossero alte è una dichiarazione fatta da Jennifer che afferma: «Mi sentivo come se ce l’avessi fatta. C’erano articoli di giornali, interviste, copertine. Era tutto perfetto, e alla fine niente».