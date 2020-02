Nata a Barcellona il 24 novembre del 1978, Vanessa Incontrada è la show girl italo-spagnola che con la sua bellezza e talento ha conquistato il piccolo e grande schermo. Vanessa vive a Follonica, in Toscana, con il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal, che la coppia ha avuto nel 2008.

Con la sua semplicità Vanessa Incontrada è riuscita a conquistare tutti gli spettatori che la seguono con affetto; nonostante il successo la Incontrada è rimasta con i piedi ben saldi per terra e per questo motivo che molto spesso viene identificata come la classica “ragazza della porta accanto”.

Da sempre riservatissima siamo riusciti a sbirciare nella sua abitazione tramite gli scatti che l’attrice pubblica sui social. Vanessa in Toscana con il compagno ed il figlio Isal. A Follonica Vanessa gestisce un negozio (Besitos), dove vende la propria linea di abbigliamento.

La famiglia ama rilassarsi nell’ampia zona giorno, curata nei minimi dettagli: per il salone, infatti, ha optato per un total white e mobili dalle linee essenziali. La sala è circondata da ampie vetrate che rendono luminosità; al centro troviamo il grande divano bianco, con alle spalle il tavolo in legno e sedie dallo stile differente. Da alcuni suoi scatti possiamo intravedere il pianoforte posizionato in un angolo della sala, il parquet e il mobile in stile shabby.

Anche in cucina ritroviamo le tonalità del grigio e bianco, in perfetta armonia con il resto della casa. Al centro c’è un ampio piano di lavoro e alle spalle il piano cottura in acciaio, cosi come il frigo. Sulle mensole, inoltre sono stati posizionati libri e oggetti decorativi.

Dal 2007 Vanessa è legata sentimentalmente a Rossano Laurini, dal quale ha avuto il figlio Isaal. I due non sono sposati ma non hanno mai escluso di compiere il grande passo in futuro.