Questa star di Hollywood «puzza come un cane»: di nascosto lo chiamano così

Sarà anche bello, ma di certo questo non lo salva dai cattivi odori. Brad Pitt è uno degli uomini più desiderati al mondo, ma le voci sulle sue “puzze” si alternano ormai da anni e sono praticamente una certezza. Ci fidiamo delle fonti? Beh, tra il suo staff, i colleghi e soprattutto l’ex moglie Angelina Jolie, ormai non è più un mistero.

Brad non si lava: questa è una indiscrezione che arriva da Hollywood e che ormai è quasi una certezza. Sembra che l’attore, conteso tra Jen e Angelina, non faccia la doccia quasi mai e che per pulirsi utilizzi solo delle salviette per neonati. Il colpo di grazia arriva proprio dall’ex moglie, Angelina Jolie, che ha scatenato un polverone con una dichiarazione forte: «Brad Pitt puzza come un cane. I bambini lo chiamano papà puzzone».

Loading...