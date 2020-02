Aveva labbra bellissime, la chirurgia l’ha rovinata: inguardabile [FOTO]

E’ capitato, e continua a succedere, che troppi ritocchini estetici anziché migliorare l’immagine di una persona, la rovinino. Labbra troppo gonfie, come canotti, o zigomi troppo alti che vanno a trasformare l’intera fisionomia. E’ quello che è capitato a una grande star di Hollywood, una delle più belle e talentuose che il mondo abbia conosciuto: parliamo di Nicole Kidman.

La chirurgia l’ha rovinata

La lista dei “pentiti del botox” è sempre più lunga. Tra di loro spunta il nome di Nicole Kidman, che ha confessato di sentirsi a disagio per un viso troppo “gonfio” e inespressivo. Sempre in quell’occasione, ha affermato di non voler più ricorrere alle punturine, anche se pare non sia riuscita a resistere! Secondo quanto dicono i rumors, nelle ultime apparizioni il suo bellissimo viso sembra sia stato nuovamente “spianato”.

La bellissima attrice, nonostante gli oltre 50 anni, è sempre incredibilmente elegante e sensuale. L’ex signora Cruise ha recitato praticamente per tutta la vita e ancora oggi è ricercatissima. Interpretazione sensazionale nella serie misteri “Big Little Lies” in cui interpreta Celeste Wright, una moglie che affronta un difficilissimo percorso di liberazione dal violento marito di cui è dipendente.