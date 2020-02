Benché insieme a Paolo Bonolis, Luca Laurenti faccia parte di una delle coppie più apprezzate della televisione italiana, della sua vita privata si hanno poche informazioni. Del simpatico ‘braccio destro’ del conduttore di Avanti un Altro! si sa però che è sposato da diversi anni con Raffaella Ferrari. La donna è fuori dal mondo dello spettacolo e la moglie di Laurenti (oggi 55 enne) da quando lui aveva 31 anni.

Luca Laurenti e Raffaella Ferrari, sono anche genitori di Andrea classe 1997. In un’intervista per Vanity Fair il maestro, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha voluto rivelare alcuni dettagli sul suo rapporto con la moglie.

Le confessioni di Luca Laurenti

Luca Laurenti ha voluto tenere il suo matrimonio e la sua famiglia sempre lontani dai riflettori. Eppure in una recente intervista ha rilasciato delle dichiarazioni davvero incredibili sul rapporto con Raffaella Ferrari. A combinare il primo appuntamento tra il maestro e la sua attuale moglie fu Paolo Bonolis e da allora i due non si sono mai separati. In un’intervista per Vanity Fair Luca Laurenti ha rivelato: “Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”. Ma a incuriosire sono state altre dichiarazioni rilasciate dall’ugola d’ora di Avanti un Altro!. Luca infatti avrebbe confessato di essere Buddhista e di posizionare la fedeltà verso il partner non come elemento principale. Un rapporto quindi libero e aperto. E pare che anche la moglie Raffaella condivida questo pensiero. Laurenti ha confessato: “Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io“. Ed infine il maestro Luca Laurenti conclude: “Io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza. Ogni coppia ha il suo codice e il nostro è sempre unificante. Non ci sono cose che uno può fare o non può fare. Quanto alla fedeltà, il problema per noi non è cosa si fa, ma come lo si fa”.

