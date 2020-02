Il flirt nato tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sta appassionando moltissimi telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’. La storia d’amore nata nella Casa più spiata d’Italia ha così incuriosito, tanto da occupare gran parte delle pagine della cronaca rosa.

A far discutere sono soprattutto i baci e le fusioni passionali; dimostrazioni d’affetto sotto le telecamere del ‘GF‘ che non hanno lasciato per nulla indifferente i genitori del bel Ciavarro.

E se altrettante voci di corridoio citano il nome di Francesco Sarcina nonché ex marito di Clizia Incorvaia, cosa avrà mai detto invece l’ex ragazza di Paolo Ciavarro? Conosciamola meglio!

Alicia Bosco

Alicia Bosco è una ragazza nata nel 1994, romana e molto attiva sui social network. Nonostante non si sappia molto della sua vita, le foto pubblicate nella galleria del suo profilo Instagram non mentono. La ragazza ama infatti raccontare molto la quotidianità ricca di viaggi, studio e passioni, condivisa con ben oltre 1.726 followers. Seguaci, che non hanno aspettato molto nel scriverle dopo l’inizio del timido flirt nato fra il suo ex e l’influencer Clizia.

Nonostante sia stata involontariamente coinvolta, Alicia ha dimostrato di avere rispetto verso colui che è stato per ben cinque anni il suo ragazzo.

La storia d’amore con Paolo Ciavarro inizia nel 2013, proprio quando il ragazzo approda in tv nel daytime di Amici di Maria De Filippi, diventando così noto agli occhi di tantissime ragazze. Ma il volto di Alicia diventò popolare soprattutto quando i due pubblicarono una tenera foto di Natale insieme ai genitori di Ciavarro.

Una relazione che è cresciuta grazie anche alle passioni condivise, come il viaggio e la beneficenza. Paolo e Alicia organizzavano spesso diversi eventi per raccogliere fondi per varie associazioni che si occupavano di bambini in Africa. Purtroppo però la loro relazione finì di comune accordo nel 2018 e ad oggi, Alicia si dimostra comunque serena e molto determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Come dimostrano le ultime foto di laurea pubblicate dalla Bosco recentemente.

Vien naturale fare il confronto tra Clizia e Alicia. Due ragazze bellissime con una netta e profonda personalità ma diversissime. Non è solo l’età ad esser differente ma anche l’aspetto fisico. Si può notare infatti, quanto le caratteristiche fisiche di Alicia siano diverse rispetto ai lineamenti di Clizia. Mora, occhi scuri e un profilo dai lineamenti più decisi.