Avete mai visto la mamma di Alessandra Amoroso? Sono identiche [FOTO]

Alessandra Amoroso è una delle voci più belle e intense del panorama musicale italiano. Nonostante abbia ottenuto un successo internazionale, la cantante, da sempre legata alla sua famiglia, non perde occasione per andare nella sua amata Puglia, dove vivono i suoi genitori.

Si chiama Angela Ruggieri, fa la casalinga ed è la mamma di Alessandra Amoroso. In occasione dei suoi 10 anni di carriera la cantante, sul palco dell’Ariston ha ringraziato la madre per il supporto datole:

“Ebbene sì ce l’abbiamo fatta… nessuno ci avrebbe creduto mai eppure saremo lì anzi Sanremo lì, come ho sempre sognato, con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio, sostenendomi sempre, assecondando la mia passione, dandomi sempre forza e coraggio, una spalla su cui appoggiarmi per piangere, per esultare, per uno sfogo o più semplicemente per una chiacchierata, scrive Alessandra pubblicando la foto di un dolce abbraccio con la madre. Quindi, citando il titolo del suo ultimo singolo, l’artista continua dicendo: “Dalla tua parte mamma… andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore. Abbiamo realizzato il nostro sogno“.

La cantante, inoltre, ha sempre sottolineato l’importanza della famiglia, attraverso gli scatti sui social che condivide con i suoi fan: “Perché a noi piace stare in famiglia,ricordare i vecchi tempi di quando si lavorava insieme e pensare a quanto la vita ci ha modificato l’esistenza ma mai cambiato nel profondo…”

Alessandra Amoroso la fine della relazione con Stefano Settepani

Con un posto su Instagram Alessandra Amoroso, ha confermato le voci, che circolavano insistenti, della fine della sua relazione con Stefano Settepani: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social – ha scritto la cantante -. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.