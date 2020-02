Karina Cascella e Salvatore Angelucci: “Ho pianto troppo per lui, mi ha…”

Quella tra Karina Cascella e Salvatore Angelucci è stata una delle storie più amate dal pubblico di Uomini e Donne e Temptation Island. Tra loro sembrava esserci un amore folle, di quelli che nemmeno il tempo può scalfire. Poi è successo che qualcosa è andato storto, che nonostante avessero messo al mondo una bambina bellissima, la loro storia ha preso una piega differente… Ecco il motivo per cui si sono lasciati.

Karina e Salvatore: perché si sono lasciati

A dichiararlo, a qualche anno di distanza, è stata proprio Cascella, opinionista e ospite fissa di Barbara d’Urso. “Un giorno lui è venuto da me e mi ha detto: Karina, mi dispiace: io non ti amo più. Le parole peggiori da sentirsi dire per una donna che, invece, è ancora follemente innamorata del proprio uomo. Poco dopo la nascita di Ginevra avevamo avuto già una crisi, ma l’avevamo superata. E, invece, di punto in bianco Salvatore mi ha lasciato e mi ha fatto capire subito che non c’era più nulla da fare. Mi è crollato il mondo addosso.Avere davanti l’uomo che ami e sapere che non è più tuo, che non lo sarà mai più, è una tortura, uno strazio. Ho sofferto tanto, è stato un periodo terribile.[…] Ma ora sto bene e lui ha avuto un grande coraggio”.

