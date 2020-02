Antonella Mosetti e Aldo Montano: si sono lasciati per colpa di Asia?

“È stata una storia d’amore molto lunga, molto forte. Vera al cento per cento, vissuta al massimo nel bene e nel male. Con il suo lavoro che lo portava in giro per il mondo […] Succede quando ti rendi conto che gli obiettivi non sono più comuni. Che fai una vita che non ti dà serenità. Io ci stavo impazzendo, perché quando finisce un amore così forte è difficile non diventarci matti. È stato un logorio lento. […] Ti svegli una mattina e ti chiedi: ‘ma è questa la vita che voglio fare? A 37 anni voglio davvero continuare a essere al fidanzata di un campione che ha ancora molto da dare allo sport? […] Ce lo siamo detti da grandi – ha spiegato – pian piano. Senza litigare, facendo tante chiacchierate. Ci piace molto parlare. Ci siamo chiesti a vicenda: ‘ma secondo te c’è ancora la passione, il batticuore, l’amore sopra ogni cosa, oppure prevale ormai il desiderio di pensare a se stessi?’ “.

E Asia? La relazione tra la Mosetti e Montano, nata da una vera e propria folgorazione, un colpo di fulmine di quelli da fiaba, era andata avanti come un ciclone. La coppia aveva deciso subito di iniziare a convivere a Roma, insieme alla figlia di Antonella, Asia, nata dal precedente matrimonio di lei con Alessandro Nuccetelli. Asia all’epoca era appena una bambina, frequentava ancora le scuole elementari, e a quanto pare potrebbe essere stata lei una delle cause principali della rottura tra sua madre e il campione di scherma. Loading... Oltre la verità annunciata nel 2012 dalla Mosetti, infatti, altri dettagli sono emersi dalla stessa showgirl a distanza di anni, durante la più recente partecipazione al Grande Fratello Vip, proprio in coppia con sua figlia Asia, ormai maggiorenne. In quell’occasione la showgirl ha raccontato ai coinquilini della casa che Asia non aveva mai accettato davvero Aldo, nonostante i vari tentativi di terapia familiare per ridimensionare i litigi. Secondo la Mosetti neanche dopo la loro rottura Asia avrebbe ‘digerito’ Aldo, arrivando a farsi bloccare su Instagram dall’ex della madre. La verità, come sempre, potrebbe stare nel mezzo. Quel che conta è che dopo il grande amore che li ha legati per anni, Antonella e Aldo non hanno mai smesso di rispettarsi e volersi bene.