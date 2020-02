Tina Cipollari perché è cambiata così tanto? Foto prima e dopo

Tina Cipollari e il suo modo di fare regnano su Canale 5. La famosa opinionista di Uomini e Donne non si lascia mai sfuggire l’opportunità di poter esprimere la propria opinione e nonostante possa essere interpretata nel più sbagliato dei modi, ha comunque una sua visione del mondo. Sicuramente, non la pensa allo stesso modo Gemma Galgani. Ma vediamo come Tina è cambiata nel corso degli anni!

Tina Cipollari prima e dopo: il cambiamento è drastico

L’opinionista del dating show, come ogni donna, è vittima dei segni del tempo. In più, come il mondo della televisione spesso vuole, Anche Tina si è sottoposta a qualche ritocco di chirurgia estetica, per migliorare il suo aspetto. Eppure, Tina Cipollari, nei tempi d’oro è una donna magra, asciutta e attraente, con questi capelli biondi da far impazzire gli uomini. Anche se per un periodo è circolata la voce dell’utilizzo da parte di Tina di parrucche.

Loading...

Tina Cipollari si è dunque rifatta? Anche questa polemica è durata per mesi, tanto che Gemma Galgani ha sempre puntato il dito sull’opinionista, per farle confessare il numero di interventi chirurgici. E a quante pare sono pari a zero. Forse qualcosa alle labbra, ma la bella Tina ha smentito. Ha sempre, e continuerà ancora a fare, sottolineato che il suo cambiamento è dovuto principalmente al passare del tempo.