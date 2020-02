Margot Robbie invita a cena Harry e Meghan: “Non è facile ma…”

Il principe Harry e Meghan Markle sono i nuovi vip più richiesti dal mondo dello spettacolo. La loro decisione di lasciare la reggia di Buckingham Palace e più in generale Londra, li ha avvicinati a molti altri rappresentanti del mondo dello spettacolo, che li hanno presi sotto la loro ala. Madonna ha infatti offerto loro la sua casa a New York, mentre qualche tempo fa i due reali sono stati visti in un’uscita a quattro con J-Lo e Alex Rodriguez. Ora è anche il momento di Margot Robbie, che si è dimostrata estremamente empatica e comprensiva nei confronti di Harry e Meghan. Lei stessa si è trasferita a Los Angeles e sa cosa vuol dire la nostalgia: