Cristiano Ronaldo e i celebri addominali: perché li mostra sempre in pubblico?

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti al mondo e l’arrivo alla Juventus non ha offuscato la sua stella. Il giocatore, ultimamente al centro di diversi scandali, non ha mai nascosto che per lui l’allenamento è tutto: “Se non mi alleno per un giorno me ne accorgo solo io, se non mi alleno per due giorni se accorgono tutti”, ha detto qualche tempo fa. Ad essere celebri sono in particolare due caratteristiche di Ronaldo: gli addominali e ovviamente i suoi numerosi goal. Quando segna, Ronaldo ha modo di valorizzarli entrambi alzandosi la maglietta e mostrando al mondo la sua ‘tartaruga’ (ma il mito dei 3000 addominali è stato sfatato). Ma come mai decide spesso di concedersi questa esultanza un po’ vanesia? In realtà la risposta è molto meno egoistica di quanto si possa pensare. Cristiano Ronaldo ha dato la sua spiegazione al riguardo e le sue parole sono apparse romantiche anziché esibizioniste.

L’asso portoghese della Juventus è stato intervistato da una web tv e per la precisione dal giornalista Josep Pedrerolla di El Chiringuito. Interrogato sulla sua esultanza con i fantastici addominali rivolti alla telecamera, Ronaldo ha confessato che si tratta di un gesto d’affetto rivolto alla sua compagna Georgina Rodriguez. Lei, infatti, ‘lo trova bellissimo quando alza la camiseta’. Il diretto interessato non si fa pregare e fa felice la sexy fidanzata. Oltre a lei bisogna però riconoscere che sono molte altre le donne a rimanere felici e soddisfatte: chi disdegna di dare un’occhiata al fisico perfetto del brillante calciatore?

