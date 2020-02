Chi è il “fonico più bello de mondo”? Con Maria De Filippi da 12 anni [FOTO]

Si chiama Simone Luzzi, ha 33 anni e di lavoro fa il tecnico del suono. Dopo essere stato notato nei programmi di Maria De Filippi, il ragazzo è stato eletto “fonico più bello del mondo“.

Da Amici, a C’è Posta Per Te, a Uomini e Donne, le trasmissioni di Maria De Filippi, risultano sempre essere le più amate e seguite. Dietro il successo però, ci sono da sempre collaboratori e tecnici professionisti, che da anni sono al fianco della De Filippi. In particolare, il pubblico femminile non ha potuto fare a meno di notare un ragazzo, che in poco tempo ha riscosso un enorme successo.

Dopo averlo visto in trasmissione è partita una vera e propria caccia all’uomo e a risolvere il mistero ci ha pensato Gianni Sperti, che sui social ha pubblicato uno scatto con la seguente didascalia: “Eccolo il fonico più bello del mondo. Si chiama Simone Luzzi, ha 30 anni e lavora per le trasmissioni di Maria da 12 anni. N.B. Non è fidanzato!! Adesso mi ammazzerà“.

Classe 1987, dopo essersi diplomato ha iniziato la sua carriera di fonico, provando a fare domanda all’azienda Mediaset poco più che maggiorenne. Da più di 12 anni anni, quindi, collabora con la De Filippi in tutti i suoi programmi: da Uomini e Donne, Amici, Maurizio Costanzo Show, Italia’s Got Talent, C’è Posta per Te, Temptation Island, Tu si che Vales.

Nonostante il successo ottenuto, il ragazzo preferisce continuare a rimanere dietro le quinte: “I complimenti fanno sempre piacere, ma per scelta avevo già deciso da prima di non avere pagine social, dopo il movimento sul web ho preferito ancor di più tenere un profilo basso. Non nego, però, che i miei amici mi tengono informato e ogni tanto curioso tra i link che mi inviano”.