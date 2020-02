Ricetta crepes con la ricotta veloci da preparare in pochi minuti

Per la preparazione prima di tutto pulite e sbollentate gli spinaci freschi, poi scolateli, strizzateli e tagliuzzateli. A questo punto unite il sale, le erbe aromatiche, la ricotta e l’olio. Mettete un cucchiaio di ripieno in ogni crepes e successivamente stemperate la besciamella con il latte in una terrina unta d’olio in cui mettere poi i cannelloni. Guarnite con altra besciamella, una spolverata di parmigiano ed infornate. Ulteriori dettagli?