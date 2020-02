L’olio d’oliva è meglio del viagra: perché aiuta la virilità

L’olio d’oliva è amico degli uomini e li può aiutare nella loro vita sessuale: la scienza ha dimostrato che è meglio del viagra e ha elencato tutti i motivi.

Con l’olio d’oliva non bisogna esagerare se si desidera conservare una silhouette esile e longilinea. Il condimento, tuttavia, potrebbe rivelarsi un alleato importante per gli uomini soprattutto in una particolare sfera della loro vita: quella sessuale. A dirlo è una ricerca condotta dall’Università di Atene e presentata al congresso della European Society of Cardiology, secondo la quale l’olio sarebbe meglio del viagra per migliorare le prestazioni sessuali degli uomini. Niente male, considerando che i prezzi, l’accessibilità e soprattutto le controindicazioni di questo ingrediente sono decisamente più favorevoli.

L’olio d’oliva è il miglior amico degli uomini Lo studio è stato condotto su 660 uomini con un’età media di 67 anni ed ha dimostrato che tutti quelli che avevano adottato una dieta mediterranea riuscivano ad ottenere performance migliori tra le lenzuola. La dose consigliata è di 9 cucchiai, una quantità che permetterebbe di ridurre del 40 per cento il rischio di impotenza. Tutto merito di una caratteristica in particolare: l’olio migliora la circolazione sanguigna, aumenta i livelli di testosterone e quindi di conseguenza riduce la disfunzione erettile. La ricercatrice Christina Chrysohoou, tra i coordinatori del team, ha voluto sottolineare l’importanza di una dieta equilibrata e di un esercizio fisico costante per chiunque voglia migliorare le proprie capacità sessuali, a maggior ragione se si tratta di uomini di mezza età. Nessun grande cambiamento: seguire la dieta mediterranea e consumare un po’ più di olio possono rappresentare due mosse vincenti per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Questa soluzione, decisamente più naturale di viagra e di altri farmaci simili, resta la scelta migliore se si vogliono ottenere buoni risultati anche nel medio e lungo periodo. A quanto pare gli uomini possono dire addio a mal di testa, mal di schiena, disturbi visivi e tutti gli altri eventuali effetti collaterali: per fare scintille tra le lenzuola può bastare il cosiddetto ‘oro verde’. Per una volta i piaceri della carne procedono di pari passo con quelli della gola…