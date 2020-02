Avete mai visto dove vive Sabrina Salerno? Appartamento da diva [FOTO]

Sabrina Salerno si impone come una sexy icona del pop degli anni Ottanta e Novanta, riscuotendo un grande successo internazionale che la porterà a vendere oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nata a Genova, per amore si è trasferita in Veneto, dove vive con il marito Enrico Monti e il figlio, Luca Maria, nato nel 2004.

Ecco dove vive Sabrina Salerno [FOTO]

Classe 1968 Sabrina Salerno è nata a Genova, ma ha vissuto per 15 anni a Sanremo con i suoi nonni. Alla nascita, il papà non l’ha riconosciuta e i due hanno riallacciato i rapporti solo di recente. Nel 1994 conosce Enrico Monti, suo compagno di vita, in una sala di incisione:

“La mia fortuna è stata conoscere a 24 anni mio marito, è stato lui che mi ha salvato. Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”. Proprio per amore Sabrina si è trasferita in Veneto, dove vive con Enrico e Luca Maria, nato nel 2004. In un’intervista a Domenica In la cantante ha rivelato che il veneto è la sua regione d’adozione, e che lei adora vivere lì: “Io sono ligure ma ho l’accento veneto e sono una veneta adottiva”. Nonostante Sabrina Salerno sia stata un’icona pop degli anni ’80 e ’90, per la sua abitazione ha optato per uno stile sobrio e classico. Grazie ai suoi scatti riusciamo a scorgere qualche dettaglio in più: per la sua casa Sabrina ha scelto un total white che va dalle pareti agli elementi d’arredo. Al centro della zona living è presente un grande divano damascato dai toni chiari, il luogo adatto per le foto da vera diva che la Salerno condivide sui social, facendo impazzire tutti i suoi fan. Il pavimento della sala è in cotto e non mancano dettagli ed arredi eleganti, come i tappeti, che rendono l’ambiente più intimo e familiare. Sempre da Instagram si intravede il caminetto con i mattoncini a vista.