Anna Oxa, il racconto di Fausto Leali: "Non vuole vedere più gli amici"

E’ almeno dai tempi della partecipazione ad Amici nel 2016 che Anna Oxa sembra aver quasi interamente abbandonato l’attività televisiva connessa al mondo dello spettacolo italiano. I numerosi fan della storica cantante avranno sicuramente notato il progressivo ritirarsi dalle scene della musicista, ad oggi impegnata nel mondo del gossip solamente in qualità di saltuaria ospite in programmi altrui. Se ne è sicuramente accorto Fausto Leali, storico amico e collega della Oxa, con la quale arrivò a vincere Sanremo nel 1989. Ospite a Vieni Da Me, il cantante ha infatti rivolto un sincero appello all’ormai ex amica.

“Si è allontanata da tutti, non si vede più”: l’appello di Fausto Leali per Anna Oxa, l’ex amica ormai lontana dal mondo della tv

“E’ da un po’ di tempi che non sento Anna Oxa“, ha spiegato Fausto Leali ad una interessatissima Eleonora Daniele. “Ai tempi era nata una grande amicizia tra di noi. Era stato un bel periodo, ma ormai non ci sentiamo più. L’ho vista solamente in tv da Barbara D’Urso, qualche giorno fa“. Una separazione che a quanto pare non coinvolge solamente il cantante bresciano. “Mi piacerebbe rivederla“, continua Leali, “ma negli ultimi anni si è un po’ dispersa. La vediamo pochissimo in giro, raramente in televisione… Ha scelto di fare un’altra vita. Non frequenta più gli amici“.

Il racconto di Fausto Leali ha ovviamente colto nel vivo la sensibilità del pubblico e di Eleonora Daniele, la quale ha deciso di muovere un appello ad Anna Oxa stessa. “Anna per cortesia, chiama Fausto, che desidera tanto rivederti“, le parole dei due in diretta. “Anna è una splendida donna con una bellissima voce“, ha concluso poi Leali. “Questo suo volersi allontanare da tutti mi dispiace molto“. LEGGI ANCHE Avete mai visto il compagno di Anna Oxa? Escluso da Sanremo [FOTO]