Riccardo Fogli, gaffe sul Coronavirus da Simona Ventura: “Hai la febbre? Non è che…”

In un clima teso come quello generato dall’epidemia cinese di Coronavirus, l’umorismo nero che Riccardo Fogli ha sfoggiato nella recentissima edizione del talk Settimana Ventura non ha certo trovato l’entusiasmo che l’ospite di aspettava. Nel salotto presentato da Simona Ventura, il musicista ex Isola dei Famosi, recentemente rilanciatosi nel mondo televisivo proprio grazie al successo del reality, ha dato il meglio di sé; suonando, intrattenendo il pubblico, e sopratutto riservando alla conduttrice una serie di battutacce rivedibili.

Battutaccia di Riccardo Fogli ai danni di Stefano Bettarini, trattenuto a casa con la febbre: “Non è che sei stato in Cina di recente?”

Il momento chiave della mattinata è arrivato nel momento in cui Riccardo Fogli e Simona Ventura sono stati raggiunti telefonicamente da Stefano Bettarini. Grande amico di lui ed ex marito di lei, il presentatore ed ex calciatore avrebbe dovuto presenziare in trasmissione, ma a causa di problemi di salute avrebbe preferito collegarsi esclusivamente via telefono. Una situazione colta al volo dal cantante. “Non è che sei stato in Cina di recente?”, ha scherzato Fogli nel gelo dello studio, mentre Bettarini motivava la sua assenza con la febbre. “Guarda che ti vogliamo bene anche se hai il…” ha concluso senza nominare il temuto virus.

Loading...

Di fronte allo scarso entusiasmo dimostrato dallo studio per la sua gag, Riccardo Fogli è stato quindi ricondotto all’ordine da Simona Ventura. E’solo l’ultimo degli episodi televisivi dedicati al fenomeno del momento; nelle stesse ore, sta facendosi largo la possibilità che i “colleghi” del Grande Fratello stiano affrontando una situazione simile, con il figlio di Fabio Testi possibile contagiato. Una situazione al momento priva di conferme come di smentite. LEGGI ANCHE Avete mai visto la moglie di Riccardo Fogli? Bellezza mozzafiato [FOTO]