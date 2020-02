Bella Hadid esagerata, lo scatto bollente fa infiammare i social [FOTO]

Bella Hadid è una delle modelle più ricercate e volute nel campo della moda: stilisti e fotografi fanno a gara per vederla indossare le proprie creazioni o posare anche solo in un loro scatto. La giovane donna ha la passione per questo mondo nel sangue: la mamma infatti è un’ex top model, così come lo sono anche la sorella Gigi e il fratello minore.

Bella Hadid esagerata: lo scatto fa impazzire il web Con la sua vita da modella Bella non può che postare sui social molti scatti che la ritraggono. Alcuni di essi sono senz’altro molto sensuali ed esageratamente bollenti. Con il suo sguardo sexy e sbarazzino – proprio come in questa ultima foto – la modella riesce a far impazzire tutti i suoi fan, che le lasciano in continuazione commenti di apprezzamento ed emoticon simpatiche. Gli occhi della Hadid sono profondi e chiarissimi e circondati da questo trucco scuro e sfumato risaltano ancor di più, la sua pelle è perfetta e luminosa e il suo nuovo taglio alla moda e originale. Il suo corpo è perfetto e sensuale e le sue curve sono quella di una vera donna: lei e la sorella hanno da sempre combattuto contro la troppa magrezza nel mondo della moda.