Coronavirus, Taylor Mega in aeroporto con mascherina e guanti [FOTO]

Mentre prende piede il panico del Coronavirus, il mondo dello spettacolo italiano reagisce in maniere via via più scomposte; tra cene al ristorante cinese, involtini al vapore consumati in diretta e allarmismi più o meno esagerati, è inevitabile che in queste ultime ore non si sia parlato d’altro. E dopo le iniziative firmate Barbara D’Urso e compagni per contenere la paura attraverso endorsement pubblici e gag televisive, arriva il mondo delle influencer social ad affrontare a modo suo la questione. Dopo il post apparentemente terrorizzato di Giulia De Lellis, ci ha pensato infatti Taylor Mega a mostrare le proprie precauzioni al virus. In un post a metà tra il serio e il faceto, la modella veneta ha dunque deciso di mostrarsi al proprio pubblico munita di mascherina e guanti.

Taylor Mega sarebbe stata infatti di ritorno da una vacanza alle Maldive, quando ha dato il benvenuto ai propri fan con le immagini social in questione. In queste, l’influencer si è ritratta all’uscita dall’aereo, destinazione Malpensa, con indossi le forme precauzionali di fortuna. “Speriamo bene, non si può mai stare tranquilli“, le sue parole. “E non ditemi di cambiare mascherina, alle Maldive avevano solo quelle“. Altamente improbabile che la breve residenza nell’Oceano Indiano abbia seriamente esposto la modella al rischio di contagio. Mega ha comunque incassato di buon grado gli auguri e i consigli precauzionali dei fan.

Loading...

Taylor Mega torna in Italia dalle Maldive: mascherina e guanti di protezione per l’influencer, spaventata dal Coronavirus LEGGI ANCHE Coronavirus mascherine, anche Giulia De Lellis terrorizzata [FOTO]