Paola Saulino clamorosa: in perizoma senza reggiseno, si vede tutto [FOTO]

Attrice napoletana e influencer da 675 mila follower, Paola Saulino è diventata famosa nel 2017 per aver ideato il “Pompa Tour”, ossia offriva una fellatio gratis a chiunque avesse votato NO al referendum costituzionale. Un’idea che è piaciuta tanto da fare il giro del mondo e renderla un vero personaggio del web. Sfacciata, ironica come poche, sexy e senza filtri, Paola ha fatto del suo profilo Instagram un vero regno del sesso: cosa piace agli uomini? Quali sono i segreti per far soddisfare al massimo un partner? Come ottenere il rapporto perfetto?