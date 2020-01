Che fine ha fatto Brigitte Bardot? Oggi è irriconoscibile [FOTO]

Da molti è stata etichettata come la donna più bella del mondo, sogno del pubblico maschile e punto di riferimento di quello femminile. Oggi Brigitte Bardot, 85 candeline spente lo scorso 28 settembre 2019, non è più interessata a preservare questo suo titolo. La ricordiamo sexy, libertina, impavida con indosso il suo bikini in E Dio creò la donna, film di Roger Vadim datato 1965, quando il costume due pezzi era ancora un tabù nella vita reale, figuriamoci sul grande schermo. Oggi invece la sua passione non è più quella di curare i suoi lunghi e iconici capelli biondi, né quella di dettare legge nel make-up con i suoi occhi bordati di nero.

Brigitte Bardot oggi: com’è diventata

Sì, perché Brigitte Bardot, abbandonata da tempo la carriera cinematografica (l’ultimo film a cui ha preso parte è datato 1973) e parzialmente accantonata anche quella musicale, ha deciso di concentrate tutti i suoi sforzi sulla causa ambientale. E, più nello specifico, nella salvaguardia delle specie animali. «Ho un profondo disprezzo per l’umanità in generale. Me ne proteggo, perché mi fa male. Non ne faccio parte. Sono diversa: più vicina agli animali», ha dichiarato in un’intervista. E poco importa se questa sua nuova passione l’ha portata a trascurarsi fisicamente. «È molto difficile invecchiare per tutti. Le donne che vivono per la loro bellezza hanno difficoltà ad accettare la vecchiaia, motivo per cui fanno interventi di chirurgia estetica. Io invece accetto di invecchiare; è naturale e gli animali mi accettano con le rughe», ha aggiunto.

Loading...

La causa ambientale Insomma: sebbene appaia molto diversa da come la ricordiamo, Brigitte Bardot ha mantenuto la sua bellezza. In particolar modo quella interiore. Perché possedere un fascino simile è un dono raro, ma sacrificarlo sull’altare di qualcosa di più grande – la tutela ambientale – è qualcosa di unico. «L’ecologia è fondamentale. La Terra sta morendo devastata dall’uomo», ha dichiarato. «La Terra si sta vendicando con terribili uragani, terremoti, incendi boschivi devastanti, vulcani che eruttano, drammatiche inondazioni, ondate di calore e siccità. Senza contare l’immondizia che produciamo».