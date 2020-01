Vladimir Luxuria contro il Grande Fratello: “Giustifica il bullismo tra donne”

Nel salotto di Mattino Cinque, l’attuale edizione in corso del Grande Fratello Vip ha trovato una contestatrice a sorpresa nella persona di Vladimir Luxuria. Nel corso di un dibattito in diretta sugli ultimi esiti della trasmissione, in cui il personaggio tv ed ex politica era intenta a valutare le recenti esternazioni di Antonella Elia, il discorso si è infatti spostato su un tema centrale della trasmissione; la violenza verbale ossessiva e reiterata dei partecipanti. In particolare, è l’atteggiamento aggressivo delle donne della Casa a rappresentare, secondo Luxuria, il messaggio peggiore della trasmissione.

“Molte ragazze hanno avuto problemi psicologici”: Vladimir Luxuria avverte sul clima di tensione tra le partecipanti del GF Vip

Il discorso è emerso durante un dibattito tra Vladimir Luxuria e l’altro ospite Valerio Merola. Partendo dalla faida in corso tra Antonella Elia e le altre partecipanti al reality, l’ex deputata ha osservato come la concorrente “prenda sul personale la presenza di donne belle e provocanti, al punto da andare molto oltre“. L’atteggiamento violento di Elia ha dato adito ad una discussione sulla natura stessa del GF. “Chiunque entri nella Casa dovrebbe munirsi di un siero anti vipere e di un kit di sopravvivenza”.

Loading...

Il riferimento di Vladimir Luxuria è ovviamente al clima teso e feroce del reality, fomentato direttamente da organizzatori e scrittori. “Il Grande Fratello è seguito da molti ragazzi giovani“, spiega dunque allargando il discorso. “Sappiamo che lì dentro c’è una grande forma di bullismo tra donne, spesso giustificato per ragioni fisiche. Molte ragazze hanno problemi psicologici per questo“. Una responsabilità da non prendere sotto gamba: “Chi fa televisione dovrebbe saper dare un messaggio importante”. LEGGI ANCHE Sapete chi è il fidanzato di Vladimir Luxuria? E’ un tecnico Mediaset