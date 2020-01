Laura Chiatti, un milione di follower sui social: festeggia così [FOTO]

I più fedeli appassionati della sfera social proposta dalle star italiane lo ricorderanno: Laura Chiatti, trentotto anni, fu tra le prime personalità del mondo dello spettacolo italiano ad intuire le infinite potenzialità del nuovo mezzo espressivo. Il suo debutto su Instagram risale ormai al 2012, tempi non sospetti quando la piattaforma era ben lontana dalla popolarità degli anni a venire. Nel corso dei lunghi periodi successivi, l’attrice fidelizzò il proprio pubblico grazie al costante aggiornamento delle proprie bacheche, mostrandosi e raccontandosi senza filtri nelle tappe più importanti della propria vita. Dall’inizio della storia con Marco Bocci al successivo matrimonio, fino alla nascita dei figli e ovviamente i successi professionali.

E’ dunque un piccolo traguardo personale quello festeggiato da Laura Chiatti, che ha ufficialmente annunciato ai propri fan di aver abbattuto il muro del milione di follower. Numeri incredibili per un’attrice, lontana dalle attività di infuencer e content creating. Per festeggiare, la star ha regalato ai fan un nuovo scatto, provocatorio, immortalato in macchina fotografica e ripreso per il pubblico social. “Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me“, il suo commento in calce, sotto l’ironico e sensuale scatto condiviso a mo di celebrazione. “Oggi siamo un milione“, conclude trionfale, raccogliendo i meritati complimenti dalla folla di ammiratori.

La gioia di Laura Chiatti: dopo quasi dieci anni, il profilo Instagram dell’attrice ha raggiunto il milione di follower. La FOTO dei festeggiamenti LEGGI ANCHE Laura Chiatti incredibile: stacco di coscia, fan in delirio [FOTO]