Amicizia uomo-donna? La scienza dichiara che non può esistere

Secondo voi l’amicizia tra uomo e donna esiste o no? La scienza ha rivelato che per quanto riguarda questo tasto dolente occorre rassegnarci: l’amicizia uomo-donna non può esistere o comunque “resistere” a lungo. Come mai la risposta della scienza è stata così categorica?

Amicizia uomo-donna: la scienza dice no

Uno studio della “Norwegian University of Science and Technology” ha messo un punto alla miriade di ricerche già fatte in passato su questo argomento. Per gli studiosi norvegesi infatti questo tipo di amicizia non può esistere in quanto la maggior parte delle volte gli uomini tenderebbero a fraintendere gli atteggiamenti amichevoli provenienti dalle donne; di contro e donne prenderebbero per interesse sessuale la maggior parte dei segnali maschili. La colpa quindi sarebbe di entrambi: gli uomini penserebbero costantemente alla sfera sessuale e le donne sarebbero sempre sicure di aver in qualche modo attirato l’attenzione di questi ultimi. Alla base di queste convinzioni ci sarebbero dunque un discorso evolutivo: “non lasciarsi sfuggire nessuna occasione” ne è il succo.

Eppure questo tema continua ad essere sempre molto dibattuto soprattutto dalle ultime generazioni che affermano di avere avuto almeno un carissimo amico dell’altro sesso. Le fazioni sono sempre due, ma forse non è un caso che le donne preferiscano avere degli amici gay, in quanto i fraintendimenti sono a priori esclusi dalla mente di entrambi.