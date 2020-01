Cade dal balcone durante l’orgasmo: dalla passione all’ospedale

Qui è proprio il caso di dirlo: che sesso estremo! Questa notizia sconvolgente, a metà tra il comico ed il tragico, riguarda una coppia che si stava gustando un po’ di sesso bollente sul balcone… Ma è finita male.

Il mondo del sesso riserva sempre delle sorprese, piacevoli o meno che siano. E’ di qualche mese fa una notizia davvero sconvolgente, a metà tra il tragico e il comico. In Costa Azzurra una coppia si stava concedendo ad effusioni e sesso bollente sul balcone quando lui precipita.

Un’estate bollente

La coppia passionale (ma decisamente sfortunata) si trovava in Costa Azzurra quando ha deciso di concedersi un momento di trasgressione. I bollenti spiriti della passione portano spesso a cercare il brivido dandosi alla pazza gioia e approfittando di ogni angolo possibile.

In Costa Azzurra una coppia ha deciso che il posto ideale per il loro momento di passione era un balcone. Lei 28 anni di origine canadese, lui 30enne inglese. I due avevano scelto una villa a Canet come nido per la loro vacanza. Durante un amplesso, il giovane cade dal balcone.

Il motivo della caduta sarebbe da rintracciare in un movimento brusco durante il rapporto. Subito le condizioni dell’uomo sono parse palesemente gravi ed è stato ricoverato in ospedale. Il sesso stravagante è bello, ma attenti a non scherzare con il fuoco!