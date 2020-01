Denis Dosio: da influencer a cantante guidato da amore e istinto

Da influencer a cantante: a 19 anni, Denis Dosio amplia la sua rotta ed abbraccia anche il mondo della musica. È di questi giorni il singolo Non mi tocchi, di cui insieme ad altri ha firmato musica e testo. Il brano ha già fatto migliaia di visualizzazioni su Youtube e Denis si è confidato in un’intervista a Novella 2000.

La canzone parla di un argomento mai a termine di scadenza, specialmente per i giovani ascoltatori di Denis Dosio: l’amore.

Racconta un pezzetto di me e della mia vita, rievoca le sensazioni e gli stati d’animo che ho vissuto nelle mie relazioni. È un breve trailer di un grande film che è, appunto, l’amore. Parlo d’amore perché è quello per cui ho sofferto di più, che più ha lasciato il segno nella mia giovane esistenza. È stato proprio questo sentimento a spingermi a scrivere, a raccontarmi, ad aprirmi. Mi sento a mio agio ad affrontare questo argomento, se parlassi d’altro non sarei io, snaturerei la mia essenza.

Denis Dosio continua:

L’amore non può essere programmato. Le cose così belle devono nascere spontaneamente, capitare per caso, arrivare quando meno te l’aspetti. Credo che chi ricerca insistentemente l’amore abbia solo bisogno di trovare la felicità. In questo momento non sono alla ricerca della felicità, perché già ce l’ho.

Da quando però Denis Dosio ha iniziato a pensare alla musica? La voglia è nata fin da bambino, solo che non lo sapeva:

Sin da piccolissimo ho sempre amato scrivere le mie emozioni. le mie paure. le mie ansie e le mie gioie. Ho sempre avuto il mio piccolo diario segreto… che raccogliesse i miei pensieri, i miei sfoghi. A un certo punto ho deciso di combinare le mie riflessioni con la musica e così è nata la mia prima canzone.

Perché, allora, Denis Dosio proprio adesso ha deciso di lanciare la sua prima canzone?