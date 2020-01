Morto Pietro Migliaccio, storico nutrizionista di I Fatti Vostri

E’ venuto a mancare nella notte tra il 15 e il 16 gennaio Pietro Migliaccio, volto e nome sicuramente familiare ai milioni di spettatori della programmazione giornaliera Rai e Mediaset. Migliaccio, 86 anni, Professore di Scienza dell’Alimentazione con specializzazione in Gastroenterologia, si trovava nel proprio studio a lavorare quando avrebbe accusato un malore improvviso. Le ambulanze del Policlinico Umberto I di Roma hanno dunque provveduto al ricovero immediato, con le condizioni del docente ormai critiche. Come annunciato all’Ansa dalla moglie di lui Maria Teresa Strumendo, Pietro Migliaccio è venuto a mancare nella notte, con la diagnosi definitiva di rottura dell’aorta.

Scomparso a 86 anni il celebre dietologo e nutrizionista della tv: Pietro Migliaccio era noto per il suo lavoro di divulgazione sui temi dell’alimentazione

Pietro Migliaccio, nato nel 1934 a Catanzaro e da sempre risiedente a Roma, è stato tra i nutrizionisti e dietologi più noti al grande pubblico italiano. Notevole il suo impegno per la divulgazione scientifica, con speciale attenzione alla cultura della dieta mediterranea; nel corso dei decenni il suo volto era divenuto presenza fissa in numerose trasmissioni, con particolare predilezione per I Fatti Vostri di Giorgio Magalli. Proprio grazie allo show Rai, Migliaccio era riuscito a farsi conoscere come luminare dell’alimentazione, anche al di fuori degli ambienti accademici. Recentemente, il professore si era “meritato” persino una famosa imitazione da parte di Rosario Fiorello; a conferma del successo e della familiarità della sua maschera per milioni di italiani.